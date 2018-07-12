Ещё
Чемпионка мира Ибатуллина пропустила допинг-тестирование второй раз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионка мира Ибатуллина пропустила допинг-тестирование второй раз 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Чемпионка мира по современному пятиборью среди спортсменов не старше 19 лет Аделина Ибатуллина во второй раз пропустила допинг-тестирование во внесоревновательный период, информирует официальный сайт Федерации современного пятиборья России (ФСПР).
Объяснение спортсменки было признано не убедительным. Президент ФСПР Вячеслав Аминов объявил Ибатуллиной строгий выговор. Отмечается, что три подобных нарушения в течение 12 месяцев влекут за собой дисквалификацию на срок до двух лет.
Также за ненадлежащий контроль и отсутствие разъяснительной работы среди спортсменов выговор был объявлен тренеру Ибатуллиной Ивану Бобрышеву и старшему тренеру женской сборной России Марине Колониной.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Рейнджерс" одержал победу в первом официальном матче при Джеррарде Симон Миньоле: "Логистика на ЧМ-2018 была лучше, чем на ЧМ-2010 и Евро-2016" Хавьер Агирре: "Франции точно не будет легко в финале ЧМ-2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ142
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение