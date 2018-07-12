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Надутые губы на пол-лица и необъятный бюст: изучаем Instagram жены скандального хорватского футболиста Домагоя Виды
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Надутые губы на пол-лица и необъятный бюст: изучаем Instagram жены скандального хорватского футболиста Домагоя Виды 

WMJ.ru 7 часов назад
Фото: WMJ.ru
24-летняя Ивана Вида у себя в Instagram представляется не иначе как «королева Хорватии».
В 2014 году Ивана выиграла конкурс «Мисс Хорватия» и с тех пор стала у себя в стране знаменитостью. В Россию она приехала пару дней назад к решающему для ее мужа Домагоя Виды матчу: в рамках ЧМ-2018 по футболу в России Хорватия играла с Англией и выиграла. В России эту победу восприняли неоднозначно: в матче с нашей сборной на поле Домагой вел себя довольно жестко, а после победы над российскими футболистами в Сети распространилась запись, на которой спортсмен кричит «Слава Украине».
Ивана Вида прилетела в Москву с сыном и не могла не опубликовать в Instagram фото с красной площади.
За большими темными очками девушка прячет последствия жесткой пластики: глаза с исправленными веками и слишком прямой и короткий нос. А вот надутые губы в форме на пол-лица в форме «утиного свистка» спрятать сложно.
А вот свой шикарный бюст Ивана не прячет — гордится им. Как и милашкой-сыном Дэвидом, видимо, названным в честь Бекхэма.
Финал ЧМ-2018 состоится на стадионе «Лужники» 15 июля, хорватам будет противостоять сборная Франции. А за кого будешь болеть ты?
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Фото:Instagram
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