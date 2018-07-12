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Дедушка‐рукодельник, ставший символом мундиаля, госпитализирован
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Дедушка‐рукодельник, ставший символом мундиаля, госпитализирован 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Юрий Белов из города Златоуста Челябинской области, который на спицах связал десятки эксклюзивных сувениров к чемпионату мира по футболу, попал в больницу с сердечным приступом. Об этом стало известно «360».
Покоривший футбольных болельщиков разных стран дедушка-рукодельник из Челябинской области попал в больницу. По информации экстренных служб, Юрий Белов находится в 23-й больнице (ГКБ № 23 имени И. В. Давыдовского) с сердечным приступом. Подробностей о его состоянии пока нет.
Пенсионер-рукодельник из Златоуста стал символом мундиаля после того, как представил на Никольской улице в Москве плоды своего вязаного творчества. Дедушка на спицах связал к чемпионату мира десятки ярких эксклюзивных подарков: красочные жилетки, шарфы, береты и даже фигурки футболистов национальных сборных.
Свои авторские произведения футбольно-декоративного искусства дедушка бесплатно раздавал иностранным болельщикам, приводя их в радостное изумления и получая взамен благодарные презенты из разных стран мира.
У 73-летнего пенсионера из Челябинской области денег на гостиницу не было, он проживал у знакомой, к которой несколько дней назад приехал сын с внуками. Чтобы не стеснять семейство, дедушка перебрался на улицу в прямом смысле слова. Ночевал то на вокзалах, то где-то еще, например, в детской комнате милиции.
«Я ж больной, третья группа, попросил, чтобы пустили хотя бы до утра», — рассказал дедушка в интервью «360».
До конца мундиаля редакция «360» сняла жилье для Юрия Белова, который обещал связать команду победителей и раздать их вязаные фигурки на Никольской улице в Москве.
Юрий Белов готовился к чемпионату мира шесть месяцев — вязал на спицах рукодельные сувениры. Когда он попал на Никольскую, то практически сразу прославился, так как раздавал болельщикам свои рукотворные символы международного спортивного праздника.
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