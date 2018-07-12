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Финал районного турнира по футболу состоится 13 июля
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Финал районного турнира по футболу состоится 13 июля 

Управа района Сокольники 7 часов назад
Фото: Управа района Сокольники
Серия игр за кубок турнира по мини-футболу «Сокольники поддерживают сборную Россию» в Сокольниках подходит к концу. Финал состоится 13 июля на стадионе «Лидер» ПКиО «Сокольники».
Стал известен последний участник финального сражения — команда «Восток». В играх турнира принимали участие дворовые сборные, команды медицинских и спортивных учреждений, силовых ведомств и МЧС. В каждой группе была определена самая достойная команда. Ими стали: «Интер», «Спортклуб „Миллениум“, Self Clab и „Восток“.
Комментировал матчи мастер спорта по футболу Николай Галкин.
Наибольший накал ожидается на завтрашней игре, на которую приглашены жители Сокольников и других районов и округов.
Обладатели кубка получат право использовать на бесплатной основе поле для мини-футбола в парке „Сокольники“, а также от спонсоров и другие ценные призы.
Начало матча 13 августа в 17:30 по адресу: парк „Сокольники“, стадион „Арена“.
Вход свободный.
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