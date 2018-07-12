Сабитов: «Меня, Астафьева и Кренделева в „Мордовии“ просят отказаться от половины зарплаты»

«На самом деле мы втроем находимся в Саранске, отрабатываем свой контракт, который подписали еще в сентябре. Никаких изменений к зарплате мы не просим, выполяем свою работу. Тренируемся и живем на базе в Саранске, честно выполняя свои обязательства.

Не было конфликта с руководством клуба. Все дружно, без конфликтов. Повторяем, мы честно исполняем все обязательства по контракту. Не хотел бы сейчас говорить о долгах. Они имеются, но не это самое главное. Мы ничего не просим, выполяем свой контракт. Здесь главный смысл, что люди думают, что мы пытаемся выбить себе какие-то повышения к зарплате.

У нас не было никаких требований к зарплате к руководству клуба. Просто у нас есть действующий контракт, который мы подписали еще в сентябре и мы его выполняем, ничего не прося больше. Мы пытались найти какие-то точки соприкосновения с клубом, но клуб решил, что этого недостаточно. У нас контракт на один год с автоматической пролангацией на еще один год. Этот пункт вступил в силу, когда «Мордовия» вышла в ФНЛ.

Мы не понимаем, что происходит. Хотелось бы разобраться в этой ситуации. Мы ничего не выносили и ничего не хотим выносить, просто неприятно, когда о нас пишут вещи, которые не соответствуют действительности. Мы просто честно отрабатываем свой контракт. Мы продолжаем играть. У нас действующий договор и мы нацелены отработать его до конца. Поэтому как минимум до конца сезона мы работники «Мордовии». Надеемся, что главный тренер на нас рассчитывает.