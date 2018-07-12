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«Кайрат» с Аршавиным в составе разгромил клуб из Андорры в квалификации ЛЕ
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«Кайрат» с Аршавиным в составе разгромил клуб из Андорры в квалификации ЛЕ 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Энгордань» из Андорры принимал казахстанский «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Комуналь» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Бауыржан Исламхан и Мартон Эппель, ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник команды хозяев Вальтер Вагнер. За «Кайрат» полный матч отыграл российский нападающий Андрей Аршавин.
Ответный матч «Кайрат» и «Энгордань» проведут в Алма-Ате на стадионе «Центральный» 19 июля.
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