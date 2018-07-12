«Кайрат» с Аршавиным в составе разгромил клуб из Андорры в квалификации ЛЕ

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Энгордань» из Андорры принимал казахстанский «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Комуналь» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. В составе победителей голы на свой счёт записали Бауыржан Исламхан Мартон Эппель , ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник команды хозяев Вальтер Вагнер . За «Кайрат» полный матч отыграл российский нападающий Андрей Аршавин Ответный матч «Кайрат» и «Энгордань» проведут в Алма-Ате на стадионе «Центральный» 19 июля.