«Опустошен, но горжусь вами». Бекхэм — о поражении Англии

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что чувствует себя опустошенным после поражения национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии (1:2 дополнительное время).

— Опустошен, теперь я действительно знаю, что значит наблюдать за командой, будучи фанатом, а не только игроком. Парни заставили нас гордиться собой. Полуфинал чемпионата мира невероятен! У нас есть богатый урожай молодых игроков, побеждавших на крупных молодежных турнирах, поэтому для данного поколения будущее станет ярким, как и для последующих десяти лет. Никогда не переставайте верить, ведь вы подарили стране пять замечательных недель. Мы можем гордиться вами, — написал Бекхэм в своем Инстаграме.

Gutted, now I truly know what it feels like to be watching a team as a fan not just a player. The boys did us so proud and there is so much to be excited about. A semi final of the World Cup is incredible!There is also a great crop of young players coming through having won major youth tournaments so the future is bright for this generation and for the next 10 years. Never stop believing because the country has had an amazing 5 weeks watching the boys play. We can be proud 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @england

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 12 Июл 2018 в 7:58 PDT Сборная Англии в матче за третье место сыграет с Бельгией (14 июля, Санкт-Петербург).

