Легендарный Бекхэм выступил с заявлением об игре сборной Англии на ЧМ-2018

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм поделился впечатлением от выступления сборной Англии на Чемпионате Мира-2018.

"Я полностью опустошен, но теперь знаю, какого быть фанатом, а не только футболистом. Наши парни заставили нас гордиться собой. Выход в полуфинал ЧМ-2018 это невероятно! У нас есть много талантливых молодых игроков, которые побеждали на крупных молодежных турнира. Поэтому у этого поколения будет очень яркое будущее. Не переставайте верить в этом, так как вы подарили Англии пять замечательных недель. Мы можем гордиться вами", — написал Бекхэм в своем Инстаграме.

Напомним, что Англия проиграла Хорватии (1:2) в полуфинале ЧМ-2018. Теперь англичанам предстоит матч за третье место против сборной Бельгии.