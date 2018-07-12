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Легендарный Бекхэм выступил с заявлением об игре сборной Англии на ЧМ-2018
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Легендарный Бекхэм выступил с заявлением об игре сборной Англии на ЧМ-2018 

Soccer News 5 часов назад
Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм поделился впечатлением от выступления сборной Англии на Чемпионате Мира-2018.
"Я полностью опустошен, но теперь знаю, какого быть фанатом, а не только футболистом. Наши парни заставили нас гордиться собой. Выход в полуфинал ЧМ-2018 это невероятно! У нас есть много талантливых молодых игроков, которые побеждали на крупных молодежных турнира. Поэтому у этого поколения будет очень яркое будущее. Не переставайте верить в этом, так как вы подарили Англии пять замечательных недель. Мы можем гордиться вами", — написал Бекхэм в своем Инстаграме.
Напомним, что Англия проиграла Хорватии (1:2) в полуфинале ЧМ-2018. Теперь англичанам предстоит матч за третье место против сборной Бельгии.
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