Ещё
Из Красноярска в Дивногорск будет ходить экскурсионная электричка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из Красноярска в Дивногорск будет ходить экскурсионная электричка 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Между Красноярском и Дивногорском будет курсировать экскурсионная электричка, сообщают в КрасЖД.
Первый рес запланирован на эти выходные. На электричке можно будет не только добраться до соседнего города, но и объехать некоторые достопримечательности. Так, 14 июля в рамках тура «Дивногорская Ривьера» пассажиры смогут увидеть живописные сибирские пейзажи, посетить музей В. П. Астафьева, познакомиться с такими достопримечательностями, как Красноярская ГЭС, заповедник «Столбы» и другими символами края.
В путь экскурсионная электричка отправится от перрона железнодорожного вокзала Красноярска в 12:50. В обратном направлении: отправление из Дивногорска состоится в 15:53. Кстати, следующий рейс запланирован на 28 июля.
АиФ Красноярск: последние новости
«Енисей» идёт против. Кто затеял в Красноярске «дорожные войны»? Красноярский ФК «Енисей» первый домашний матч в РФПЛ проведёт 2 сентября Игра для всех. Детский тренер о футболе, чемпионате мира и проблемах спорта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ142
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение