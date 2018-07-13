Из Красноярска в Дивногорск будет ходить экскурсионная электричка

Между Красноярском и Дивногорском будет курсировать экскурсионная электричка, сообщают в КрасЖД.

Первый рес запланирован на эти выходные. На электричке можно будет не только добраться до соседнего города, но и объехать некоторые достопримечательности. Так, 14 июля в рамках тура «Дивногорская Ривьера» пассажиры смогут увидеть живописные сибирские пейзажи, посетить музей В. П. Астафьева, познакомиться с такими достопримечательностями, как Красноярская ГЭС , заповедник «Столбы» и другими символами края.

В путь экскурсионная электричка отправится от перрона железнодорожного вокзала Красноярска в 12:50. В обратном направлении: отправление из Дивногорска состоится в 15:53. Кстати, следующий рейс запланирован на 28 июля.