Норвежский политик предложил в 2019 году пригласить в страну Путина с госвизитом

ОСЛО, 13 июля. / ТАСС /. Мэр граничащей с Мурманской областью норвежской коммуны Сёр-Варангер Руне Рафаельсен считает, что правительству Норвегии следует пригласить президента РФ Владимира Путина посетить королевство с государственным визитом в 2019 году. Как пояснил политик в интервью, опубликованном в четверг вечером на сайте газеты Verdens Gang, такой визит можно приурочить к 75-летию освобождения Восточного Финнмарка от нацистов бойцами Красной армии.

"Это будет прекрасный повод для дружеского государственного визита. Я считаю, что если бы такой визит состоялся, то он пошел бы на пользу российско-норвежскому сотрудничеству", — отметил Рафаельсен.

Северонорвежский политик, представляющий находящуюся сейчас в оппозиции социал-демократическую Рабочую партию, на протяжении 12 лет возглавлял Норвежский Баренц-секретариат, занимаясь практическими аспектами регионального сотрудничества с РФ. По его словам, несмотря на присоединение не входящей в ЕС Норвегии к европейским санкциям против России, два государства вполне могут развивать экономическое сотрудничество, особенно в нефтегазовой сфере. Того же мнения придерживается председатель правления Норвежско-российской торговой палаты (НРТП) Лив Моника Стубхольт, отметившая, что политические контакты между Норвегией и РФ на высоком уровне необходимы для развития и укрепления деловых связей двух стран и являются хорошим сигналом для бизнеса.

В российском посольстве Verdens Gang заявили, что если от норвежского правительства поступит соответствующее приглашение, то оно будет рассмотрено в установленном порядке. В диппредставительстве согласились с тем, что государства-соседи должны работать над углублением экономических связей и новыми проектами в этой сфере. Российские дипломаты также подчеркнули, что «общая история по-прежнему объединяет российский и норвежский народы», которые должны хранить память о событиях Второй мировой войны.