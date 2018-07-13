Компани: «Гордимся, что сумели повторить достижение ЧМ-86 в Мексике» 

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани накануне матча за третье место ЧМ-2018 с Англией заявил, что игроки гордятся тем, что сумели повторить достижение национальной команды на чемпионате мира-1986. Тогда на мундиале в Мексике бельгийцы дошли до полуфинала и заняли четвертое место.
«Мы намерены действовать с максимальной отдачей и завоевать третье место на ЧМ-2018. Мы гордимся, что сумели повторить достижение наших великих предшественников — таких как Жан-Мари Пфафф, Энцо Шифо, Ян Кулеманс, Франк Веркаутерен, Эрик Геретс и многие другие. Теперь сделаем все, чтобы их превзойти», — цитируют Компани.
Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 17:00 мск.