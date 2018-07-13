Справороссы выдвинули в губернаторы Хабаровского края своего регионального лидера

"Выдвинут Глухов Игорь, председатель совета регионального отделения партии. За его кандидатуру проголосовали единогласно", — сказали в региональном отделении. Там уточнили, что в пятницу в краевой избирком будут поданы соответствующие документы.

Глухов является председателем совета регионального отделения партии с 2013 года, до этого был членом совета. Женат, имеет двоих детей.