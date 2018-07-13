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Справороссы выдвинули в губернаторы Хабаровского края своего регионального лидера
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Справороссы выдвинули в губернаторы Хабаровского края своего регионального лидера 

ТАСС 2 часа назад
ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Партия «Справедливая Россия» определилась со своим кандидатом на выборах губернатора Хабаровского края, им стал председатель совета регионального отделения партии Игорь Глухов. Об этом ТАСС сообщили в отделении партии.
"Выдвинут Глухов Игорь, председатель совета регионального отделения партии. За его кандидатуру проголосовали единогласно", — сказали в региональном отделении. Там уточнили, что в пятницу в краевой избирком будут поданы соответствующие документы.
Глухов является председателем совета регионального отделения партии с 2013 года, до этого был членом совета. Женат, имеет двоих детей.
Выборы губернатора Хабаровского края пройдут 9 сентября 2018 года. В качестве кандидата на этот пост от партии «Единая России» выдвинут действующий губернатор Вячеслав Шпорт, от КПРФ — предприниматель Анастасия Саламаха, от ЛДПР — депутат Госдумы Сергей Фургал, от партии «Зеленых» — Андрей Петров.
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