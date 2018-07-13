«Реал» не сможет досрочно вернуть Хамеса из аренды в «Баварии»

Мадридский «Реал» не сможет досрочно вернуть из аренды в «Баварии» полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Окончательное решение о выкупе футболиста в 2019 году будет принимать только мюнхенский клуб. «Реал» не сможет на него повлиять.

По мнению журналиста, автором появившейся ранее в СМИ информации о том, что «Реал» хочет вернуть Хамеса из аренды, является агент футболиста, который таким образом просто пытается увеличить зарплату своего клиента.

«Бавария» прошлым летом арендовала игрока сборной Колумбии у «Реала» на два сезона за € 13 млн В минувшем сезоне на счету Хамеса 8 голов и 14 голевых передач в 39 матчах.