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«Реал» не сможет досрочно вернуть Хамеса из аренды в «Баварии»
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«Реал» не сможет досрочно вернуть Хамеса из аренды в «Баварии» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Мадридский «Реал» не сможет досрочно вернуть из аренды в «Баварии» полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Окончательное решение о выкупе футболиста в 2019 году будет принимать только мюнхенский клуб. «Реал» не сможет на него повлиять.
По мнению журналиста, автором появившейся ранее в СМИ информации о том, что «Реал» хочет вернуть Хамеса из аренды, является агент футболиста, который таким образом просто пытается увеличить зарплату своего клиента.
«Бавария» прошлым летом арендовала игрока сборной Колумбии у «Реала» на два сезона за € 13 млн  В минувшем сезоне на счету Хамеса 8 голов и 14 голевых передач в 39 матчах.
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