Как футболисты различных сборных празднуют забитые голы на ЧМ-2018

Москва, 12 июля / Синьхуа / — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа

Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа