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Как футболисты различных сборных празднуют забитые голы на ЧМ-2018
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Как футболисты различных сборных празднуют забитые голы на ЧМ-2018 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
Москва, 12 июля /Синьхуа/ — Когда футболисты забивают голы на чемпионате мира, их переполняют эмоции. Только раз в четыре года им предоставляется шанс в форме национальной сборной выступить на самом главном турнире. Поэтому, поразив ворота соперника, они изобретают всевозможные оригинальные способы как можно ярче отпраздновать это событие. Фотографии Синьхуа
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