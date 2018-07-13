Андрей Талалаев: Ярцев уже поздравил с первой победой в еврокубках.

«Пюник» обыграл «Вардар» в квалификации Лиги Европы — Чувствовалась, что это еврокубковый поединок? — Конечно, здесь все по-другому, начиная с пресс-конференции. Уже и в скандале оказались замешаны — смотрели предматчевую тренировку «Вардара» больше 15 минут, что вызвало возмущение соперников… Знаете, что понравилось? Реакция людей. Очень много звонков. Георгий Саныч Ярцев вот поздравил — приятно! Даже трое болельщиков «Тамбова» позвонили. Обычные болельщики! Значит, не зря и неплохо поработал в «Тамбове». — Как смотрелись на этом уровне наши ребята из ФНЛ? — Раз победили — значит, все выглядели достойно. Особенно отмечу Трусевича и Жестокова. А гол забил Конате, известный в России по выступлениям за «Урал». Но что особенно приятно, порадовали двое армянских игроков. После матча ко мне подошел тренер молодежной сборной, сказал, что никогда не видел от них такого качества и самоотдачи. При этом перед игрой, представляете, выяснилось, что на поле не может выйти капитан команды Карлен Мкртчян ! Оказалось, на нем висит дисквалификация, полученная еще в «Анжи». Пришлось экстренно вносить изменения в состав. Но ничего, справились. Хотя мы понимаем: ответный матч предстоит тяжелейший. Ответный матч между «Вардаром» и Пюником" состоится в Скопье 19 июля.