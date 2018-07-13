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«Рубин» хочет усилиться экс-защитником «Лас-Пальмаса»
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«Рубин» хочет усилиться экс-защитником «Лас-Пальмаса» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Рубин» заинтересован в подписании правого защитника Маседу Мишела, у которого истек контракт с «Лас-Пальмасом», утверждает Period Istade Leganes.
Также 28-летним бразильцем, являющимся свободным агентом, интересуются «Эспаньол», «Жирона», «Леганес», «Хетафе» и «Райо Вальекано».
Отмечается, что ни один из клубов не может договориться с Мишелом по зарплате. Игрок хочет получать около 1 миллиона евро в год.
В прошедшем чемпионате Испании Мишел провел 28 матчей и отдал 1 результативную передачу. «Лас-Пальмас» финишировал в ла лиге-2017/18 на 19-м месте.
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