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Прямая трансляция UFC Fight Night 133: Джуниор дос Сантос — Благой Иванов, Чед Мендес — Майлз Джури
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Прямая трансляция UFC Fight Night 133: Джуниор дос Сантос — Благой Иванов, Чед Мендес — Майлз Джури 

Vringe.com 41 минуту назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC Fight Night 133 в Бойсе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Джуниор дос Сантос (18-5) — Благой Иванов (16-1) прогноз и ставка на этот бой  Зак Оттоу (16-5) — Сейдж Норткатт (10-2)
Деннис Бермудес (16-8) — Рик Гленн (20-5-1)
Нико Прайс (11-1) — Рэнди Браун (10-2)
Чед Мендес (17-4) — Майлз Джури (17-2) прогноз и ставка на этот бой  Кэт Цингано (9-3) — Мэрион Реньо (9-3-1)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ поединков Дос Сантос-Иванов и Мендес-Джури от vRINGe.com  Начало трансляции основного карда (15 июля) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)
Предварительный кард
Эдди Вайнленд (23-12-1) — Алехандро Перез (20-6-1)
Дэррен Элкинс (24-5) — Александр Волкановски (17-1)
Саид Нурмагомедов (11-1) — Джастин Скоггинс (11-4)
Раони Барселос (11-1) — Курт Холобо (17-4)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4  Начало трансляции предварительного карда (15 июля) — 03:00 (Киев/Москва) и 06:00 (Астана)
Ранний предварительный кард
Лиз Кармуш (11-6) — Дженнифер Майа (15-4-1)
Марк Делароса (9-1) — Элиас Гарсиа (4-0)
Джессика Агилар (19-6) — Джоди Эскибель (6-3)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3  Начало трансляции раннего предварительного карда (15 июля) — 01:30 (Киев/Москва) и 04:30 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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