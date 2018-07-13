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В тренерский штаб «Амура» вошли бывшие игрок и наставник «тигров»
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В тренерский штаб «Амура» вошли бывшие игрок и наставник «тигров» 

Хабаровский край сегодня 5 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
13 июля хоккеисты хабаровского «Амура» приступили к подготовке к одиннадцатому по счёту чемпионату КХЛ, который стартует 3 сентября. Накануне новый наставник «тигров» Николай Борщевский окончательно определился со своими помощниками, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В тренерский штаб клуба вошли сразу два специалиста, ранее уже отметившиеся в «Амуре», правда, в разных ипостасях: Юрий Леонов, в своё время возглавлявший хабаровчан, и Олег Горбенко, выступавший за нашу дружину долгие годы в качестве защитника.
Напомним, Юрий Леонов готовил «тигров» к сезону-2014/15, но у руля команды находился только 17 матчей, в которых «Амур» набрал лишь 9 очков. После этого последовала отставка.
Леонов родился 28 апреля 1963 года в Усть-Каменогорске. В качестве игрока наиболее известен по выступлениям за московское «Динамо» и швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». Он — двукратный чемпион, четырехкратный серебряный призёр и двукратный бронзовый призёр чемпионатов страны в составе московского «Динамо», двукратный чемпион Норвегии и чемпион мира 1990 года.
Тренерскую карьеру Леонов начал в системе московского «Динамо». В качестве наставника, помимо «Амура», работал в питерских клубах СКА и ХК ВМФ, а также в подмосковном «Витязе».
Олег Горбенко был среди тех, кто вместе со своим братом-близнецом Игорем выступал в составе СКА-«Амура» (так тогда называлась наша команда) в дебютном для клуба сезоне в Суперлиге.
Всего в элитном дивизионе за дальневосточников Олег провёл 214 матчей и является одним из лидеров в истории клуба по статистическим показателям среди защитников.
Тренерскую карьеру Олег Горбенко начинал в Китае. Долгое время работал с детскими, юниорскими и молодёжными командами и сборными Китая. В сезоне 2016/17 был помощником главного тренера клуба «Куньлунь Ред Стар», а минувший сезон провёл в качестве одного из тренеров ярославского «Локомотива».
В «Амуре» Юрий Леонов будет тренером по нападающим, а Олег Горбенко займётся защитниками.
По-прежнему в тренерском штабе «тигров» и в прошлом известный вратарь хабаровчан Олег Филимонов.
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