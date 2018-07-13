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Астроном‐любитель из Приморья обнаружил новую звезду
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Астроном‐любитель из Приморья обнаружил новую звезду 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Приморский астроном‐любитель открыл новую звезду. Она располагается в созвездии Кассиопея. Об этом сообщило РИА VladNews.
21-летний Филипп Романов — астроном-любитель, которому удалось открыть 43 звезды. Недавно он обнаружил еще одно новое небесное тело — переменную звезду типа Гаммы Кассиопеи.
Новая звезда получила название в честь своего открывателя — Romanov V14. Это редкий объект. Всего в базе AAVSO VSX зарегистрировано около шести сотен звезд с переменностью данного типа. Подобные звезды также называют «оболочечными».
Сотрудники лесопарка «Заповедное Приамурье» во главе с энтомологом Дальнего Востока Владимиром Дубаталовым отправились в экспедицию и обнаружили редчайшую бабочку — эпикопею.
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