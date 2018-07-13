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В какой сборной самые сексуальные футболисты: Франция против Хорватии
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В какой сборной самые сексуальные футболисты: Франция против Хорватии 

Я Покупаю 5 часов назад
Фото: Я Покупаю
Осталось всего ничего! Уже в это воскресенье состоится финал чемпионата мира по футболу — 2018. Как известно, ранее спортсмены сборной Хорватии на последних минутах матча выбили из чемпионата Англию, которой многие прочили проход в финал. И теперь им предстоит столкнуться на поле с командой Франции.
Пока спортсмены стран-финалисток готовятся к этому событию, мы готовимся наблюдать за ними — и изучаем, какая из команд более достойна победы… на наш притязательный женский взгляд! Итак, голосуем: кто из соперников вам больше по душе?
Вратари
Хорватия
Даниел Субашич, 33 года. Рост 191, вес 87. Женат, детей нет  Франция
Уго Льорис, 30 лет. Рост 188, вес 82. Женат, две дочери
Слева — Уго Льорис, справа — Даниел Субашич
Защитники
Хорватия
Деян Ловрен, 28 лет. Рост 188, вес 84. Женат, сын и дочь
Ведран Чорлука, 31 год. Рост 192, вес 84. Женат, детей нет  Иван Стринич, 30 лет, рост 186, вес 78. Женат, сын и дочь
Йосип Пиварич, 29 лет. Рост 176, вес 69. Женат, сын и дочь
Франция
Бенжамен Павар, 22 года. Рост 186 см, вес 76 кг. Не женат, детей нет  Адиль Рами, 32 года. Рост 190 см, вес 90 кг. Разведен, имеет детей-близнецов. Встречается с Памелой Андерсон
Рафаэль Варан, 25 лет. Рост 191 см, вес 79 кг. Женат
Лукас Эрнандес, 22 года. Рост 183 см, вес 76 кг. Женат, детей нет  Слева — Бенжамен Павар, справа — Деян Ловрен
Слева — Адиль Рами, справа — Ведран Чорлука
Слева — Рафаэль Варан, справа — Иван Стринич
Слева — Лукас Эрнандес, справа — Йосип Пиварич
Нападающие
Хорватия
Андрей Крамарич, 27 лет. Рост 177 см, вес 73 кг. Женат, детей нет  Марио Манджукич, 31 год. Рост 190 см, вес 85 кг. Есть подруга
Франция
Флориан Товен, 25 лет. Рост 180 см, вес 76 кг. Есть подруга
Оливье Жиру, 31 год. Рост 193 см, вес 91 кг. Женат, двое детей
Слева — Флориан Товен, справа — Марио Манджукич
Слева — Оливье Жиру, справа — Андрей Крамарич
Полузащитники
Хорватия
Милан Бадель, 29 лет. Рост 186, вес 76. Статус неясен
Матео Ковачич, 24 года. Рост 178 см, вес 78. Есть подруга
Филип Брадарич, 26 лет. Рост 186, вес 78 кг. Женат, есть сын  Франция
Корантен Толиссо, 23 года. Рост 180 см, вес 82 кг. Не женат, детей нет  Тома Лемар, 22 года. Рост 172 см, вес 65 кг. Не женат
Стивен Нзонзи, 29 лет. Рост 197 см, вес 87 кг. Женат
Слева — Корентен Толиссо, справа — Филип Брадарич
Слева — Тома Лемар, справа — Матео Ковачич
Слева — Стивен Нзонзи, справа — Милан Бадель
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