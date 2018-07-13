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Максим Галанов провел тренировку с красноярскими следж-хоккеистами
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Максим Галанов провел тренировку с красноярскими следж-хоккеистами 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Звезда спорта Максим Галанов — первый красноярский участник Национальной хоккейной лиги, провел тренировку с красноярскими следж-хоккеистами.
Как признаются юные спортсмены, нагрузки были серьёзными, но команда уверенно со всем справилась. Урок с известным земляком завершился дружеским матчем, и здесь было всё, как в большом хоккее: соревновательный дух, воля к победе и, конечно, накал эмоций.
«Тренировка с Максимом была потрясающей! Я узнал много нового. Научился отрабатывать удары, получил удовольствие от игры. Устал, но очень доволен. И силы, кстати, остались — мог бы позаниматься ещё», — поделился впечатлениями один из участников команды Юрий Бойко.
Напомним, что красноярская сборная по детскому следж-хоккею «Красные молнии» была создана полтора года назад краевой общественной организацией по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».
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