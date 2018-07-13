Максим Галанов провел тренировку с красноярскими следж-хоккеистами

Звезда спорта Максим Галанов — первый красноярский участник Национальной хоккейной лиги, провел тренировку с красноярскими следж-хоккеистами.

Как признаются юные спортсмены, нагрузки были серьёзными, но команда уверенно со всем справилась. Урок с известным земляком завершился дружеским матчем, и здесь было всё, как в большом хоккее: соревновательный дух, воля к победе и, конечно, накал эмоций.

«Тренировка с Максимом была потрясающей! Я узнал много нового. Научился отрабатывать удары, получил удовольствие от игры. Устал, но очень доволен. И силы, кстати, остались — мог бы позаниматься ещё», — поделился впечатлениями один из участников команды Юрий Бойко

Напомним, что красноярская сборная по детскому следж-хоккею «Красные молнии» была создана полтора года назад краевой общественной организацией по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».