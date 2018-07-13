Юри Тилеманс: «Не вижу проблемы в том, что Мбаппе тянул время»

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс не имеет претензий к форварду сборной Франции Кильяну Мбаппе, который затягивал время в конце полуфинального матча ЧМ-2018. Французы выиграли его со счетом 1:0.

— Мбаппе очень хороший игрок. Он очень молод и не задумывался особо о том, что делает, — цитирует AFP Тилеманса. — Когда остается так мало времени, а вы близки к финалу чемпионата мира, понятно, что нужно потянуть время. Он хотел победы, как и мы. Нас это расстроило. Но я не вижу в его действиях проблемы. Мы сделали все, чтобы победить, однако французы отлично защищались. Жаль, что полуфинал не получился более открытым, но мы не можем никого винить.

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