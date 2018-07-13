В «Оренбургэнерго» трудятся бойцы студенческого отряда «Энергостарт»

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети» ) — «Оренбургэнерго» две недели трудятся бойцы студенческого отряда «Энергостарт». В его состав вошли студенты 1-3 курсов электротехнического факультета Оренбургского государственного университета и студенты 1-3 курсов инженерного факультета Оренбургского аграрного университета.

За это время ребята изучили правила работы в действующих электроустановках, сдали экзамен на вторую группу по электробезопасности и приступили к выполнению работ. Бойцы «Энергостарт ОГАУ» трудятся в производственной службе подстанций и в цехе по ремонту трансформаторов Центрального производственного отделения, а ребята из ОГУ закреплены за Дзержинским, Центральным, Ленинским, Промышленным и Зауральным районами электрических сетей Оренбургского производственного отделения.

— К работе студенты допускаются только после прохождения инструктажей по охране труда и технике безопасности, выполняют те виды работ, которые разрешены 2-й группой по электробезопасности, — говорит Владимир Судаков, начальник службы подстанций Центрального ПО.

Бойцы студотрядов выезжают в составе бригады на технические осмотры, принимают участие в обслуживании подстанций и линий электропередачи, расчистке охранной зоны вдоль линии электропередачи от древесно-кустарниковой поросли, проводят плановые осмотры.

— Это моя первая практика. Работа интересная. Мне гораздо больше нравится работать электромонтером, чем сидеть в офисе за компьютером, — говорит Илья Половинкин, боец студенческого отряда «Энергостарт ОГУ». — Считаю, что начинать строить карьеру нужно именно с рабочей специальности.

В цехе по ремонту трансформаторов Центрального ПО филиала будущие энергетики работают под руководством мастера Сергея Каширина

— Сейчас проходит ремонтная кампания. Ребята помогают нам в ремонте трансформаторов и набираются полезного опыта, — рассказывает Сергей Каширин, мастер службы централизованного ремонта Центрального ПО филиала «Оренбургэнерго». — В 2015 году я сам был бойцом студенческого отряда, а сегодня руковожу ребятами, так что у каждого из них есть возможность после окончания университета прийти работать в «Оренбургэнерго».

В конце каждой трудовой недели подводятся итоги работы студотрядов по следующим критериям: ответственность, дисциплинированность, мотивированность, квалифицированность, производительность, организованность, оперативность в работе, коммуникабельность и работа в команде.

Трудиться бойцам в филиале «Оренбургэнерго» предстоит до середины августа.