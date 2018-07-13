Станислав Черчесов: Надеюсь, что в памяти болельщиков останутся не только усы

— Какое послевкусие? — Ничего такого, что выбило бы нас из колеи, — отметил тренер. — Вот я здесь, перед вами, на своем рабочем месте, как и Мирослав Ромащенко , и Владимир Паников. Занимаемся аналитической работой, — приводит слова Черчесова ТАСС . — Два других тренера — Гинтарас Стауче и Паулино Гранеро — улетели, ведь у них семьи в Литве и Испании соответственно. Чемпионат мира проходит в нашей стране, но в какой-то степени он уже не наш. Для нас он закончен.

— На какой ноте? — Если брать моральную сторону — на мажорной, а если спортивную, все-таки спорт — это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены.

— Как вы отнеслись к акции «Усы надежды»? — Я, честно говоря, об этом последним узнал, на пресс-конференции после первого матча. Я даже переспросил: о чем это они? Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего — потерпим. Надеюсь, что после чемпионата мира в памяти у болельщиков останутся не только усы.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пен).