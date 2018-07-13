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«Ждем второго налета казаков»: ледовый автодром на Балтыме снова отстоял свои права
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«Ждем второго налета казаков»: ледовый автодром на Балтыме снова отстоял свои права 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свердловскому министерству природных ресурсов снова не удалось закрыть ледовый автодром на озере Балтым в Верхней Пышме. Накануне арбитражный суд отказал минприроды в иске о расторжении договора аренды, заключенный с базой отдыха «Лесная сказка», которой принадлежит автодром. Как рассказал его создатель Максим Ченцов, в 2012 году он взял в аренду участок Балтыма на 20 лет, при этом в договоре было указано, что на этой территории будет создан ледовый автодром.
«Пять лет мы проводили соревнования, и всех все устраивало. И вот теперь чиновники попытались расторгнуть договор, чтобы лишить нас возможности развивать автоспорт. К счастью, суд счел их доводы надуманными, и в удовлетворении иска отказал», — сказал Ченцов.
Напомним, конфликт между властями Верхней Пышмы и гонщиками произошел в прошлом году. Тогда полиция приехала на ледовой автодром и потребовала прекратить гонки, так как это якобы ухудшает экологическое состояние озера Балтым. За отказом гонщиков прикрыть свой автодром на льду последовали постоянные проверки, штрафы и иски в суд. Однажды на автодром заявились «казаки», которые сорвали заезд автомобилей и пытались разогнать гонщиков. Автолюбители, в свою очередь, считают, что своими гонками они мешают отдыхать топ-менеджеру УГМК Сергею Ратманову, живущему в своем коттедже на берегу озера, и поэтому он пытается разными способами закрыть автодром.
Любопытно, что в 2016 году, еще до скандала, минприроды заявило, что нарушений со стороны участников заездов не обнаружилось, и их действия не сказываются негативно на состояние озера. Но в прошлом году у министерства вдруг возникли нарекания к автодрому. Гонщиков пытались привлечь к ответственности за нарушение водного кодекса, но суд признал доводы минприроды недостаточными.
«Сотрудники министерства природных ресурсов оказались в неприятной ситуации. С одной стороны, на них давят влиятельные люди с требованиями немедленно нас закрыть. С другой стороны, они пока не могут этого сделать. Все документы в порядке, и закон на нашей стороне. Вот и приходится им то иски подавать по абсолютно бредовым основаниям, то вооружённых «казаков» натравливать», — сообщил владелец автодрома.
Фото: publikdomainpictures.net, iceautodrom.ru
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