«Ждем второго налета казаков»: ледовый автодром на Балтыме снова отстоял свои права

Свердловскому министерству природных ресурсов снова не удалось закрыть ледовый автодром на озере Балтым в Верхней Пышме. Накануне арбитражный суд отказал минприроды в иске о расторжении договора аренды, заключенный с базой отдыха «Лесная сказка», которой принадлежит автодром. Как рассказал его создатель Максим Ченцов , в 2012 году он взял в аренду участок Балтыма на 20 лет, при этом в договоре было указано, что на этой территории будет создан ледовый автодром.

«Пять лет мы проводили соревнования, и всех все устраивало. И вот теперь чиновники попытались расторгнуть договор, чтобы лишить нас возможности развивать автоспорт. К счастью, суд счел их доводы надуманными, и в удовлетворении иска отказал», — сказал Ченцов.

Напомним, конфликт между властями Верхней Пышмы и гонщиками произошел в прошлом году. Тогда полиция приехала на ледовой автодром и потребовала прекратить гонки, так как это якобы ухудшает экологическое состояние озера Балтым. За отказом гонщиков прикрыть свой автодром на льду последовали постоянные проверки, штрафы и иски в суд. Однажды на автодром заявились «казаки», которые сорвали заезд автомобилей и пытались разогнать гонщиков. Автолюбители, в свою очередь, считают, что своими гонками они мешают отдыхать топ-менеджеру УГМК Сергею Ратманову, живущему в своем коттедже на берегу озера, и поэтому он пытается разными способами закрыть автодром.

Любопытно, что в 2016 году, еще до скандала, минприроды заявило, что нарушений со стороны участников заездов не обнаружилось, и их действия не сказываются негативно на состояние озера. Но в прошлом году у министерства вдруг возникли нарекания к автодрому. Гонщиков пытались привлечь к ответственности за нарушение водного кодекса, но суд признал доводы минприроды недостаточными.

«Сотрудники министерства природных ресурсов оказались в неприятной ситуации. С одной стороны, на них давят влиятельные люди с требованиями немедленно нас закрыть. С другой стороны, они пока не могут этого сделать. Все документы в порядке, и закон на нашей стороне. Вот и приходится им то иски подавать по абсолютно бредовым основаниям, то вооружённых «казаков» натравливать», — сообщил владелец автодрома.

Фото: publikdomainpictures.net, iceautodrom.ru