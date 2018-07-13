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Подмосковная спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате России по гребле на байдарках
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Подмосковная спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате России по гребле на байдарках 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Newsroom24
На Олимпийском гребном канале «Крылатское» с 11 по 13 июля прошел чемпионат России по гребле на байдарках. Всего чемпионат посетили 40 спортсменов с поражением опорно‐двигательного аппарата из 14 регионов России.
«Отличный результат Александры Дупик. В упорной борьбе она вырвала победу у соперницы из Краснодарского края. В чемпионате России в этом году конкуренция запредельная. Отбор в национальную команду будет жестким. Тем не менее, Александра Дупик уже обеспечила себе место в составе сборной», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Заслуженный мастер спорта России, спортсмен-инструктор Александра Дупик из Шатуры завоевала в упорной борьбе золотую медаль чемпионата. Она обошла свою соперницу из Краснодарского края Анастасию Белокурову на 12 секунд. Победа в соревнованиях, позволила Александре выступить в составе национальной команды на чемпионате мира.
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