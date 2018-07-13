«Прости, Россия, мы неправы». Реакция иностранных СМИ на ЧМ-2018

Начало ЧМ-2018: блины, курс рубля и Миранчуки

Еще до старта чемпионата мира английская газета Daily Mail опубликовала материал, где рассказала о повышении цен на номера гостиниц в городах, принимающих ЧМ, и опубликовала экономические данные, согласно которым за счет инвестиций Россия должна получить 19,5 миллиарда прибыли. Также издание опубликовало фото якобы отстреленных к ЧМ бездомных собак. Однако вскоре выяснилось, что фото было сделано в Пакистане.

Немецкий Kicker составил топ лучших футболистов чемпионата мира, куда вошли наши братья Миранчуки. «Они — единственные близнецы на этом мундиале. Предыдущие играли на ЧМ-2006 за сборную Швейцарии — это были Филипп Давид Деген . Всего же вместе с Миранчуками в финальных турнирах чемпионата мира участвовало семь пар близнецов», — написало издание.

Тот же Daily Mail назвал плюсы посещения мундиаля в России. Издание отметило, что цены на популярные продукты в России гораздо ниже, чем в Европе, легче найти доступное жилье, и главным плюсом выделило обменный курс рубля.

Газета также составила топ блюд русской кухни. Первое место занял борщ. Также в список попали пельмени, вареники, бефстроганов, оливье и блины.

Добродушные россияне: карнавал и пиво

Британская газета The Guardian удивилась добродушию россиян, которые хорошо приняли иностранных туристов. «Москва стала центром для болельщиков, десятки тысяч людей прогуливались по ночным улицам и создавали атмосферу карнавала», — отметило издание.

Корреспондент финского издания «Илта-Саномат» 17 часов провел в поезде с российскими фанатами. По его словам, и пассажиры, и персонал были добродушно настроены. По его словам, россияне взяли с собой много еды, а южноафриканцы предлагали всем пиво. «Благодаря чемпионату люди могут лучше понять друг друга», — заключило издание.

Регионы России: крысы и «немые» россияне

Зарубежные журналисты дали оценку регионам России. Больше всех «под раздачу» мировой прессы попал Ростов. Журналист бразильской службы BBC Рикардо Сенра рассказал, что в Ростове по улицам бегают крысы и валяются бутылки дешевой водки. Больше всего пресса была недовольна тем, что в Ростове подавляющее большинство горожан не говорит по-английски.

Успех команды Черчесова : извинение немцев и аммиак

Помимо теплого приема россиян, мировую прессу удивила достойная игра сборной России под руководством Станислава Черчесова. Напомним, национальная сборная РФ дошла до четвертьфинала, обыграв в 1/8 финала сборную Испании.

Популярное немецкое издание Spiegel извинилось перед нашими сборниками. До этого издание предрекало россиянам плохое выступление на турнире. После победы над Египтом журналисты написали: «Прости, Россия, мы неправы».

Немецкий Bild обвинил команду Черчесова в том, что она принимает допинг. Российские футболисты во время чемпионата мира нюхали вату, смоченную в растворе аммиака. По словам специалистов, аммиак бодрит, повышает работоспособность и снижает усталость. При этом он попадает напрямую в легкие, что позволяет ему действовать быстрее никотина и кофеина. Однако обвинения ни к чему не привели, так как раствор аммиака не запрещен на футбольных турнирах.

Итог: в успехе виноваты иноСМИ