Спасибо мексиканцам и перуанцам: после ЧМ продажи абонементов на матчи «Урала» выросли в два раза

В пятницу в свободную продажу поступят абонементы на домашние матчи «Урала». До этого их могли купить только те, кто приобретал их на прошлый сезон. Судя по всему, чемпионат мира по футболу подхлестнул интерес к этому виду спорта: продажи абонементов выросли в два раза.

— Каждый второй держатель абонементов на тестовые матчи «Урала» в сезоне 2017/18 воспользовался правом купить абонемент вне очереди и на новый год, — сказал E1.RU пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских . — Всего около 500 человек приобрели абонементы. И это для предварительного этапа очень хороший показатель. С учетом того, как много людей интересуются, что надо сделать, чтобы купить абонемент, рассчитываем, что всего болельщики раскупят несколько тысяч штук.

В зависимости от места на трибуне просмотр всех 15 домашних матчей «Урала» обойдётся болельщику в сумму от 1,49 тысячи до 69 тысяч рублей (в эту стоимость входит ещё и питание в ресторане).

Но есть предложения и для тех, кто любит комфорт и готов за него платить.

— На новом стадионе у нас есть и эксклюзивные предложения для ВИП-болельщиков, которые привыкли к высокому уровню сервиса и любят смотреть футбол в комфорте, — для них разработана особая программа гостеприимства и продумано особое меню, не уступающее тому, которое предлагали ВИПам во время матчей чемпионата мира, — отметили в «Урале».

ВИП-ложи делятся на три категории в зависимости от расположения: silver, gold и platinum. Они рассчитаны на 15 человек и стоят от 1,5 до 2,6 миллиона рублей.

В «Урале» обещают, что появятся и новые развлечения для рядовых болельщиков — как на территории стадиона, так и в самой чаше. К примеру, атмосферу будет создавать диджей. Плюс к тому, появится хор.

Центральный стадион торжественно открыли в конце прошлого сезона. Всего наш клуб провёл на нём три матча: с казанским «Рубином» , с московским «Спартаком» и пермским «Амкаром».

Новый сезон «Урал» откроет матчем с «Анжи».