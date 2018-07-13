Уже 44-ю звезду открыл астроном-любитель из Приморья 

Это переменная звезда.
Приморский астроном-любитель, 21-летний Филипп Романов, первооткрыватель 43 звезд, открыл еще одну переменную звезду, передает VladNews.
В международной базе данных переменных звёзд AAVSO VSX была зарегистрирована 44-я (по счёту — из числа открытых мной) переменная звезда, которая получила название Romanov V14, рассказал астроном.
«Данная звезда является редкой (количество звёзд подобного типа переменности, зарегистрированных в AAVSO VSX, — всего около шести сотен) переменной типа Гаммы Кассиопеи (GCAS), также называемого «оболочечная звезда» (Shell star). Данная переменная расположена тоже в созвездии Кассиопея, как и предыдущая переменная — из числа открытых мной — Romanov V13 (такого же типа переменности)», — отметил Романов.