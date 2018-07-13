Уже 44-ю звезду открыл астроном-любитель из Приморья

Это переменная звезда.

Приморский астроном-любитель, 21-летний Филипп Романов , первооткрыватель 43 звезд, открыл еще одну переменную звезду, передает VladNews.

В международной базе данных переменных звёзд AAVSO VSX была зарегистрирована 44-я (по счёту — из числа открытых мной) переменная звезда, которая получила название Romanov V14, рассказал астроном.