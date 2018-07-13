Конкурс талантов: самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу 2018

1 Россия: Дед Мороз, Снегурочка и белый медведь Не только троица жующих болельщиков в кокошниках с матча России-Испания, в одночасье прославившаяся в интернете, достойна звания талисмана и символа нашей команды. Взять хотя бы Деда Мороза на «футбольный лад» в клоунском парике и с самодельной накидкой, украшенной гербом Москвы. С ним в паре Снегурочка и, конечно же, национальное достояние России, вселяющее страх и ужас в иностранцев, — медведь. Только почему-то белый.

Особенно интересно было бы узнать историю «заснеженного» темнокожего болельщика с российским флагом в руках, того, что рядом с медведем. Кто он и откуда, нам узнать не удалось, но он точно болел за российскую команду всей душой.

2 Франция: парижский шик и мушкетеры Французы изящны и элегантны во всем и даже в футболе. Только посмотрите на этого мсье в красном берете. Если бы его борода не была раскрашена в цвета французского флага, мы бы подумали, что он не трибунах, а на пленере. Ему под стать и господин в костюме мушкетера, решивший засвидетельствовать дань уважения великому французскому писателю Александру Дюма

Не вписался только болельщик с синей пушистой курицей на голове. Наверное, он не коренной парижанин.

3 Бельгия: по мотивам кинокомедии «Астерикс и Обеликс» Бельгийские болельщики обратились к французскому кинематографу и оделись по мотивам кинокомедии «Астерикс и Обеликс». Особенно оригинально они обыграли борьбу на поле против Бразилии в четвертьфинале — взяли с собой картонную статую главной бразильской достопримечательности в Рио-де-Жанейро и нарядили в футбольную форму сборной Белигии. Кстати, тот мачт они выиграли со счетом 2:1. Неплохо нашаманили!

4 Мексика и Бразилия: перья, сомбреро и пончо Матч Бразилия-Мексика в 1/8 финала напоминал настоящий карнавал, настолько ярко были одеты и раскрашены их болельщики. В ход пошла вся национальная атрибутика вплоть до музыкальных инструментов. Только вот наряженные мексиканцы становились все печальнее с каждой минутой, ведь проиграли бразильцам 0:2. Ну, как говорится, «не по хуану сомбреро». Может быть, в следующий раз повезет.

Болельщик сборной Мексики

Болельщик сборной Мексики

Болельщик сборной Мексики

Болельщик сборной Бразилии

5 Япония: драконы, покемоны и инопланетяне Япония — загадочная страна со своеобразными обычаями и болельщиками. Проследить истоки костюма человека в маске демона еще можно, а вот кто эти ребята с клоунскими носами в костюмах гигантских кеглей, мы с уверенностью сказать не можем. Образ человек, напоминающий телепузика или инопланетянина, тоже оставляет много вопросов. Ну зато плакаты с покемонами мы узнали сразу.

6 Феномен болельщика — что это такое? Отобрав самые яркие образы футбольных болельщиков, мы решили спросить у психолога, что же заставляет людей так эмоционально вкладываться в игру. И почему эмоции от матча не ограничиваются радостью от примерки забавных костюмов, а порой оборачиваются агрессией, если любимая команда проиграла.

Анастасия Маркина,

психолог, член общероссийской Профессиональной психотерапевтической лиги. Основатель проекта «Свободна быть собой».

«Любая игра — это модель нашей жизни»

Мы живём в мире дуальностей и знаем, что такое хорошо и что такое плохо, что такое война и мир, свои и чужие. В спорте для болельщика существует понятие «свой» и «чужак». Человек противопоставляет «своих» «врагам». И болеет так, будто от исхода игры действительно зависит судьба тех, кого он считает «своими», как на настоящей войне. Плюс ко всему создается микс эмоций коллективного бессознательного: агрессии, веры и сопереживания. Именно поэтому болельщики переживают такие сильные неподдельные эмоции. И порой игры заканчиваются драками, слезами и истерическими состояниями. Эмоциональная разрядка — это неплохо и даже полезно. Главное, вовремя вспомнить, что игра — это всего лишь игра. Подчеркнете вы из нее позитив или негатив, зависит только от вас самих.

Фото: globallookpress.com