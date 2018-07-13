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В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Безопасный двор»
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В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Безопасный двор» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска провели в частном секторе Ленинского района профилактическое мероприятие «Безопасный двор».
Автоинспекторы рассказали местным жителям о своей работе, напомнили правила безопасного поведения на дорогах и во дворах домов. После этого для юных новосибирцев были организованы тематические игры и конкурсы: дети разгадывали загадки и ребусы, собирали из пазлов дорожные знаки, соревновались в мастерстве фигурного вождения велосипедов.
Также ребята показали полицейским свои рисунки на тему «Я — велосипедист», которые подготовили заранее. Авторам лучших творческих работ гости вручили памятные призы.
В завершение мероприятия все его участники получили в подарок памятки по ПДД и световозвращающие элементы для размещения на одежде и школьных ранцах.
Ребята и взрослые поблагодарили гостей за интересное и полезное мероприятие и пообещали быть примерными участниками дорожного движения.
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