В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Безопасный двор»

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска провели в частном секторе Ленинского района профилактическое мероприятие «Безопасный двор».

Автоинспекторы рассказали местным жителям о своей работе, напомнили правила безопасного поведения на дорогах и во дворах домов. После этого для юных новосибирцев были организованы тематические игры и конкурсы: дети разгадывали загадки и ребусы, собирали из пазлов дорожные знаки, соревновались в мастерстве фигурного вождения велосипедов.

Также ребята показали полицейским свои рисунки на тему «Я — велосипедист», которые подготовили заранее. Авторам лучших творческих работ гости вручили памятные призы.

В завершение мероприятия все его участники получили в подарок памятки по ПДД и световозвращающие элементы для размещения на одежде и школьных ранцах.

Ребята и взрослые поблагодарили гостей за интересное и полезное мероприятие и пообещали быть примерными участниками дорожного движения.