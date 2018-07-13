Прощаемся с фан-фестом: Total, Kadebostany, и DJ-сет Руслана Нигматуллина

В ближайший уикенд болельщики всего мира прильнут к экранам телевизора, чтобы увидеть матчи за призовые места чемпионата мира по футболу. На фан-зоне фестиваля болельщиков организаторы подготовили волгоградцам выступление российских и иностранных звёзд.

Волгоградцам расскажут об истории города и покажут шоу акробатов и черлидерш

Как рассказали V1.ru организаторы фестиваля болельщиков в Волгограде, перед завтрашним матчем за «бронзу» между сборными Англии и Бельгии со сцены фан-феста болельщикам расскажут об истории Волгограда.

— Гостей ждёт погружение в историческое прошлое Волгограда с участием народных коллективов Поволжья, а также встреча с послами чемпионата и почётными гостями праздника, — сообщили организаторы фестиваля. — Болельщикам предложат поучаствовать в тематических мастер-классах, играх и конкурсах. В 17:00 часов на большом экране начнётся трансляция утешительного матча за третье место Англия-Бельгия, а по его завершению в 20:00 часов выступит популярная в начале 2000-х годов рок- группа Total

Любители музыки запомнили творческий коллектив по хитам «Бьёт по глазам адреналин», «Уходим на закат», «Сердце в руке», «Не гони» и другие.

В последний день чемпионата мира 15 июля организаторы подготовили красочную церемонию закрытия фестиваля болельщиков в Волгограде — «Эта история — о тебе!».

— Послы и почётные гости поздравят болельщиков и гостей с праздником и пожелают победы финалистам мундиаля, — рассказали организаторы фан-зоны. — Черлидеры и акробаты устроят зрелищное спортивное шоу.

Прямая трансляция финального матча ЧМ-2018 Франция-Хорватия начнётся в 18:00 часов.

— А завершит спортивно-развлекательную программу фестиваля болельщиков выступление мировых поп-звезд. На сцене фан-феста в 20:00 выступит российско-швейцарская группа Kadebostany. Любителям танцев предложат DJ-сет от бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.

Группа Kadebostany стала известна широкому кругу слушателей после выхода в прокат кинофильма «50 оттенков серого». Кавер-версия песни Бейонсе «Сrazy In Love» в исполнении коллектива сделало его популярным.

Фестиваль болельщиков ФИФА в Волгограде в выходные будет работать с 15:00 до 23:00 часов.