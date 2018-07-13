Конгрессмен из США готова принять участие в Евразийском женском форуме — 2018

Своё желание посетить Евразийский женский форум — 2018 в Санкт-Петербурге высказала конгрессмен от штата Техас Эдди Бернис Джонсон. Об этом она заявила в ходе встречи российской делегации парламентариев с американскими конгрессменами на полях ПА ОБСЕ , которая прошла 7-11 июля в Берлине. Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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В частности, своё желание посетить форум, как сообщил российский сенатор, высказала конгрессмен от штата Техас Эдди Бернис Джонсон. «Также американские коллеги подтвердили свою заинтересованность в регулярных контактах с российскими парламентариями», — сообщил Владимир Джабаров.