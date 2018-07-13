Приемник «Кубани» ФК «Урожай» дебютирует в матче Кубка России

Краснодар. 13 июля — Новая Кубань. В 1/256 финала Кубка России ФК «Урожай» встретится с любительским клубом «Кубань Холдинг» из станицы Павловской, сообщает РБК. Соперник приемника «Кубани» — действующий чемпион Краснодарского края, двухкратный обладатель Кубка края (1996 и 1997 годы) и победителем Суперкубка-2017. Игра состоится 21 июля на домашнем стадионе «Кубань Холдинг». Согласно открытым данным, арена вмешает 2,7 тысячи болельщиков.

Стала известна и первая игра «Урожая» в Профессиональной футбольной лиге. В первом туре ПФЛ краснодарцы встретятся с командой Академии футбола им. Виктора Понедельника (Ростов-на-Дону). Дебютный домашний матч состоится 3 августа на стадионе «Кубань». Соперников «Урожая» станет ростовский СКА.

Напомним, футбольный клуб «Урожай» считается приемником «Кубани», которая в настоящее время проходит процедуру банкротства. Новый клуб был зарегистрирован в Краснодаре в июне 2018 года сначала под названием «Екатеринодар», а уже на следующий день был переименован в «Урожай». Клуб принадлежит компаниям, связанным с крупнейшим иностранным инвестором Краснодарского края, председателем совета директоров ГК ОТЭКО Мишелем Литваком