Ещё
Приемник «Кубани» ФК «Урожай» дебютирует в матче Кубка России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приемник «Кубани» ФК «Урожай» дебютирует в матче Кубка России 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 июля — Новая Кубань. В 1/256 финала Кубка России ФК «Урожай» встретится с любительским клубом «Кубань Холдинг» из станицы Павловской, сообщает РБК. Соперник приемника «Кубани» — действующий чемпион Краснодарского края, двухкратный обладатель Кубка края (1996 и 1997 годы) и победителем Суперкубка-2017. Игра состоится 21 июля на домашнем стадионе «Кубань Холдинг». Согласно открытым данным, арена вмешает 2,7 тысячи болельщиков.
Стала известна и первая игра «Урожая» в Профессиональной футбольной лиге. В первом туре ПФЛ краснодарцы встретятся с командой Академии футбола им. Виктора Понедельника (Ростов-на-Дону). Дебютный домашний матч состоится 3 августа на стадионе «Кубань». Соперников «Урожая» станет ростовский СКА.
Напомним, футбольный клуб «Урожай» считается приемником «Кубани», которая в настоящее время проходит процедуру банкротства. Новый клуб был зарегистрирован в Краснодаре в июне 2018 года сначала под названием «Екатеринодар», а уже на следующий день был переименован в «Урожай». Клуб принадлежит компаниям, связанным с крупнейшим иностранным инвестором Краснодарского края, председателем совета директоров ГК ОТЭКО Мишелем Литваком.
Генеральным директором ФК «Урожай» является бывший топ-менеджер «Краснодара» Алексей Зинин, главным тренером — Георгий Газзаев.
Новая Кубань: последние новости
В ФИФА собирают доказательства на хорватского футболиста, выкрикнувшего после матча с Россией «Слава Украине» Евгений Первышов поставил под сомнение законность строительства вышек сотовой связи в Краснодаре Более 200 тысяч болельщиков прибудут на матч Россия – Хорватия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли42
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение