Юный футболист с пороком сердца вышел на поле вместе с мировыми звездами

Среди зрителей был уникальный ребенок, 12-летний Кристиан Зобач — мальчик с врожденным пороком сердца, которому полгода назад фонд «Детские сердца» помог в оплате лечения. Кристиан благополучно перенес операцию по установлению окклюдера — своеобразной заплатки, которая позволяет полностью закрыть дефект сердечной перегородки.

Кристиан Зобач, подопечный благотворительного фонда «Детские сердца»

Для мальчика эта операция в прямом смысле стала судьбоносной: с юных лет он живет футболом и мечтает сыграть за сборную России, но из-за болезни был вынужден прервать тренировки. Теперь, когда дефект устранен самым надежным способом, врачи разрешили Кристиану вновь приступить к занятия футболом. Уже с сентября у Кристиана начинаются тренировки, а пока он страстно болеет за любимые команды и даже получил возможность воочию увидеть игру мировых звезд.

"За каждым диагнозом стоит целая история. И это история не про исцеление от болезни, а про путь к своей мечте" — сказала директор фонда Катя Бермант.