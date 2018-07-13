Ещё
Юный футболист с пороком сердца вышел на поле вместе с мировыми звездами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юный футболист с пороком сердца вышел на поле вместе с мировыми звездами 

РИА Новости 3 часа назад
Несколько подопечных фонда «Детские сердца» побывали на матче звезд мирового футбола, который прошел 11 июля на Красной площади в Москве. Тысячи желающих пришли посмотреть на великих футболистов Лотара Матеуса, Маркуса Кафу, Диего Форлана, Хорхе Кампоса, Мичела Сальгадо, Андрея Тихонова, Алексея Смертина и других.
Среди зрителей был уникальный ребенок, 12-летний Кристиан Зобач — мальчик с врожденным пороком сердца, которому полгода назад фонд «Детские сердца» помог в оплате лечения. Кристиан благополучно перенес операцию по установлению окклюдера — своеобразной заплатки, которая позволяет полностью закрыть дефект сердечной перегородки.
Кристиан Зобач, подопечный благотворительного фонда «Детские сердца»
Для мальчика эта операция в прямом смысле стала судьбоносной: с юных лет он живет футболом и мечтает сыграть за сборную России, но из-за болезни был вынужден прервать тренировки. Теперь, когда дефект устранен самым надежным способом, врачи разрешили Кристиану вновь приступить к занятия футболом. Уже с сентября у Кристиана начинаются тренировки, а пока он страстно болеет за любимые команды и даже получил возможность воочию увидеть игру мировых звезд.
"За каждым диагнозом стоит целая история. И это история не про исцеление от болезни, а про путь к своей мечте" — сказала директор фонда Катя Бермант.
Последние новости
"Позорит Канаду": все обсуждают поцелуй Трюдо с женой премьера Бельгии "Это безумие": как отели и рестораны заработали на ЧМ-2018 Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли42
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение