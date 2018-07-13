Омские гребцы начали чемпионат страны с побед

Лучшим на дистанции 500 метров на байдарке-одиночке стал Роман Аношкин. «Серебро» завоевал Виталий Ершов из Ростовской области, а третьим финишировал Василий Погребан из Московской области.

Второе «золото» для омской команды принесла Анастасия Панченко, быстрее всех преодолевшая 1000-метровую дистанцию на байдарке-одиночке. Калужанка Анастасия Федорова заняла второе место, а третье досталось Юлии Бурменской из Ростовской области.

Арина Аношкина вместе с Варварой Барановой из Ульяновской области стали серебряными призерами на 1000 метрах на байдарке-двойке. А Владислав Литовка в компании «международника» из столицы Павла Николаева выиграл «бронзу» на этой же дистанции среди мужчин.

Соревнования в Крылатском продлятся до 15 июля включительно, так что у омских гребцов еще есть неплохие шансы пополнить свою медальную «копилку».