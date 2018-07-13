Омские гребцы начали чемпионат страны с побед 

В главных стартах страны принимают участие гребцы не моложе 15 лет и имеющие звания не ниже кандидатов в мастера спорта. Омскую область на чемпионате России представляет команда в составе Арины Аношкиной, Ивана Петрова, Дмитрия Буянова, Владислава Литовки, Анастасии Панченко, Веры Собетовой, Алексея Шишкина, Сергея Ивченко, Алексея Шикунова, Игоря Печникова и Романа Аношкина. Уже в первых финалах соревнований омичи завоевали четыре медали, две из которых золотые!
Лучшим на дистанции 500 метров на байдарке-одиночке стал Роман Аношкин. «Серебро» завоевал Виталий Ершов из Ростовской области, а третьим финишировал Василий Погребан из Московской области.
Второе «золото» для омской команды принесла Анастасия Панченко, быстрее всех преодолевшая 1000-метровую дистанцию на байдарке-одиночке. Калужанка Анастасия Федорова заняла второе место, а третье досталось Юлии Бурменской из Ростовской области.
Арина Аношкина вместе с Варварой Барановой из Ульяновской области стали серебряными призерами на 1000 метрах на байдарке-двойке. А Владислав Литовка в компании «международника» из столицы Павла Николаева выиграл «бронзу» на этой же дистанции среди мужчин.
Соревнования в Крылатском продлятся до 15 июля включительно, так что у омских гребцов еще есть неплохие шансы пополнить свою медальную «копилку».