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Хип-хоп, олд-скул и спрей от простуды: реклама «Ангидак» набирает просмотры в интернете
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Хип-хоп, олд-скул и спрей от простуды: реклама «Ангидак» набирает просмотры в интернете 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
Южный Бронкс, уличный хип-хоп, олд-скул — именно эти компоненты в контент-бюро «Фабула» посчитали необходимыми для рекламы спрея от простуды. Осуществить креативную задумку помог режиссер, ранее работавший с лейблом Black Star.
Компания Solopharm выпустила новый рекламный ролик в рамках выхода на рынок лекарственного препарата «Ангидак» для лечения простудных заболеваний горла.
Видео выполнено в популярном формате дисса — уличного музыкального протеста. В этом диссе на простуду и завышенные цены на препараты против нее рэперы задаются вопросом: зачем переплачивать за дорогое лекарство, когда можно купить средство с тем же эффектом, но по доступной цене?
Стилистической основой и вдохновением для ролика стали коды «уличного хип-хопа»: начиная от черно-белой съёмки и олд-скульной темы в стиле Южного Бронкса, которые снова в моде, заканчивая эдлибами новой школы.
Создатели предвосхищают, зрителей ждёт агрессивная подача, качающий авторский бит и дерзкий въедливый припев.
Режиссёром-постановщиком ролика выступил Сергей Франте — рекламно-клиповый режиссёр, имеющий в портфолио работы для крупнейших музыкальных лейблов, в том числе — Black Star.
Видео набрало уже более 2 млн просмотров на YouTube.
Состав творческой группы:
Solopharm (клиент)
Директор по маркетингу — Галина Степанова Бренд — менеджер — Олег Плаксин
Why Not Production (продакшн)
Исполнительный продюсер — Юрий Медведев Продюсер — Алексей Концевой
Контент-бюро «Фабула» (креативный супервайзинг)
Старший менеджер по работе с клиентами — Татьяна Ларина
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