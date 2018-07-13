Хип-хоп, олд-скул и спрей от простуды: реклама «Ангидак» набирает просмотры в интернете

Южный Бронкс, уличный хип-хоп, олд-скул — именно эти компоненты в контент-бюро «Фабула» посчитали необходимыми для рекламы спрея от простуды. Осуществить креативную задумку помог режиссер, ранее работавший с лейблом Black Star.

Компания Solopharm выпустила новый рекламный ролик в рамках выхода на рынок лекарственного препарата «Ангидак» для лечения простудных заболеваний горла.

Видео выполнено в популярном формате дисса — уличного музыкального протеста. В этом диссе на простуду и завышенные цены на препараты против нее рэперы задаются вопросом: зачем переплачивать за дорогое лекарство, когда можно купить средство с тем же эффектом, но по доступной цене?

Стилистической основой и вдохновением для ролика стали коды «уличного хип-хопа»: начиная от черно-белой съёмки и олд-скульной темы в стиле Южного Бронкса, которые снова в моде, заканчивая эдлибами новой школы.

Создатели предвосхищают, зрителей ждёт агрессивная подача, качающий авторский бит и дерзкий въедливый припев.

Режиссёром-постановщиком ролика выступил Сергей Франте — рекламно-клиповый режиссёр, имеющий в портфолио работы для крупнейших музыкальных лейблов, в том числе — Black Star.

Видео набрало уже более 2 млн просмотров на YouTube.

Состав творческой группы:

Solopharm (клиент)

Why Not Production (продакшн)

Исполнительный продюсер — Юрий Медведев Продюсер — Алексей Концевой

Контент-бюро «Фабула» (креативный супервайзинг)