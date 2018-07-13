Президент УЕФА Александер Чеферин отвечает на вопросы в эфире RT

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Жирков рассказал о словах Смолова в раздевалке сборной России после незабитого пенальти в матче с Хорватией

Черчесов ответил на вопрос о возможном приглашении Игнашевича в тренерский штаб сборной России

Блан надеется, что Дешам сможет предать футболистам сборной Франции опыт, необходимый для победы в финале ЧМ-2018