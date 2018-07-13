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Президент УЕФА Александер Чеферин отвечает на вопросы в эфире RT
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Президент УЕФА Александер Чеферин отвечает на вопросы в эфире RT 

RT на русском 2 часа назад
В заключительных матчах чемпионата мира по футболу в России сыграют национальные команды из Европы. В студии RT в центре Москвы — глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. RT ведёт прямую трансляцию.
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