Прозрачный намек: как ФИФА возвращает себе репутацию

Чемпионат мира в России удается на славу. И это хорошая новость не только для страны-хозяйки, но и для ФИФА. Международной федерации футбола как никогда важно, чтобы ее флагманский турнир прошел идеально. Ведь только в этом случае можно будет говорить, что «ФИФА 2.0» — новая стратегия организации — по-настоящему прижилась. А ее президент Джанни Инфантино — выполнил свои предвыборные обещания.

Это десятилетие получилось для ФИФА турбулентным. Эпоха швейцарца Зеппа Блаттера у руля организации получилась неоднозначной. С одной стороны, при нем доходы федерации выросли до рекордных размеров. Блаттер стал успешным продолжателем курса на коммерциализацию футбола сборных, заявленного прежним шефом Жоао Авеланжем. С другой — репутация ФИФА. Едва ли не каждая новость из штаб-квартиры в Цюрихе отзывалась скандалом. Экс-президента и его приближенных обвиняли во взяточничестве и растратах, доказывали нечестность голосования за право принять чемпионат мира, разоблачали популизм и серые финансовые схемы.

В частности, сам выбор России и Катара в качестве мест проведения чемпионата мира, вызвал огромное количество вопросов — начиная от «купленного» голосования и заканчивая вопросами соблюдения прав человека в обеих странах.

На посту Блаттер пережил и доклад экс-генсека Мишеля Цен-Руффинена (обвинения в потерях до $100 млн по вине Зеппа, который впоследствии был оправдан), и взятки крупным чиновникам («о которых он не мог не знать», по мнению журналистов), и банкротство партнеров из ISL, и жалобы спонсоров ( Coca-Cola Visa , McDonald's и Budweiser требовали отставки Блаттера). И это не считая обвинений со стороны звезды женской американской сборной Хоуп Соло о сексуальных домогательствах во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013-м.

Последней каплей стала информация о «черных» выплатах от ФИФА президенту УЕФА Мишелю Платини . Оба были признаны персонами нон-грата в мировом футболе на 8 лет. После апелляции срок уменьшен до 6 лет.

Нужно было решать что-то насчет преемника. И тут всплыла кандидатура Джанни Инфантино — на тот момент генерального секретаря УЕФА. 26 октября 2015-го он получил поддержку исполкома УЕФА насчет своего выдвижения, а уже 26 февраля 2016-го именно он был выбран главным футбольным чиновником планеты.

Джанни Инфантино пришел в ФИФА в очень тяжелый момент. Организация катастрофически теряла в доверии. От нее отказались сразу три немаловажных спонсора — Castrol, Continental Tyres и Johnson & Johnson

При этом и сам новоизбранный президент должен был балансировать. Ведь в случае резких движений уже в следующем году выберут не его, а того, кто пообещает ассоциациям-членам больше.

Инфантино выдвинул концепцию «ФИФА 2.0». Основополагающими ее принципами стали не только популяризация футбола (более 60% населения планеты, вовлеченного в футбол и двукратное увеличение количества футболисток к 2026 году), но и высокие стандарты прозрачности и грамотного управления.

Для возвращения доброго имени ФИФА былые чиновники-коррупционеры были вычищены из штаб-квартиры. Сам Инфантино по сравнению с предшественником — человек кристально честный. Да, к нему тоже возникали кое-какие вопросы: еще до избрания в ФИФА Инфантино несколько раз воспользовался в поездках частными самолетами, а не забронированными рейсами — это стало поводом для расследования. Однако после разбирательств комитет по этике полностью оправдал Инфантино.

В свою команду Инфантино собрал людей с безупречной репутацией. Новым генеральным секретарем организации стала Фатма Самура , ранее работавшая в ООН на многих постах, связанных с беженцами. Да, узкоспециализированного футбольного опыта у нее до 2016 года не было, но уроженка Сенегала была топ-управленцем некоммерческой организации с принципами, близкими идеологии ФИФА.

Главой департамента ассоциаций-членов стала Джойс Кук — еще один человек с идеальной репутацией. Джойс известна в мировом футболе как руководитель СAFE (Centre for Access to Football in Europe) — центра «Футбол для всех». Будучи прикованной к инвалидной коляске, она внесла огромный вклад в защиту прав болельщиков с ограниченными возможностями. Кук получила Орден Британской империи как офицер еще до работы в ФИФА, а уже после переезда в Цюрих — как командор.

Таким образом, новый порядок Инфантино никак нельзя было уличить ни в одной из форм дискриминации.

Обновленная команда взяла курс на прозрачность всех финансов организации. ФИФА постоянно подчеркивает, что не ставит получение прибыли своей целью (федерация — официально некоммерческая организация). А миллиарды, заработанные на чемпионате мира, должны идти на развитие футбола. Для этого по идее Инфантино была создана программа «Форвард». Она позволяет абсолютно любой ассоциации мира — от Бразилии до островов Теркс и Кайкос — получить $1,25 млн ежегодно. Раньше таких цифр и близко не было. Однако и ответственность национальных ассоциаций стала серьезнее.

Поддержка является целевой. Чтобы ее получить, нужно направить до $0,5 млн на один из аспектов развития футбола (назначение в ассоциацию технического директора, проведение женского и мужского чемпионата страны, разработка стратегии развития женского футбола, улучшение судейства, детско-юношеская лига, развитие футбола на местах). Еще $0,75 млн ассоциация получит, если задумает инфраструктурный проект (строительство стадиона, национальной академии и т.д.). Следят за выполнением условий и консультируют национальные ассоциации в региональных офисах ФИФА.

Чтобы ассоциациям было интереснее развиваться, финальный турнир чемпионата мира начиная с 2026 года будет расширен до 48 команд. С одной стороны, это решение можно назвать популистским. С другой — оно идеально ложится в концепцию популяризации футбола во всем мире: больше команд, больше интереса, больше болельщиков.

Однако эти меры по реорганизации ФИФА, можно сказать, лежали на поверхности. Настоящую контратаку Инфантино начал в этом году, намекнув, что всерьез рассматривается создание мировой лиги для клубов. Таким образом, ФИФА впервые заинтересовалась клубным футболом, который до сих пор оставался вотчиной исключительно континентальных конфедераций. Пока Международная футбольная федерация не зашла дальше, чем создание клубного Кубка мира — соревнования, которое в нынешнем формате напоминает скорее серию товарищеских матчей между командами, которые очевидно находятся в разных весовых категориях.

И все же при качественной реализации из подобной идеи может получиться реальный конкурент Лиге чемпионов. В УЕФА по этому поводу, понятное дело, не в восторге. А вот клубы не прочь подумать: общемировой турнир им интересен. А при поддержке ФИФА его организовать будет проще, чем чисто коммерческий турнир под флагом условных китайских спонсоров.

По информации газеты The Guardian, прошлогодний опрос показал, что репутация ФИФА медленно, но улучшатся. 98% из 25000 опрошенных болельщиков в 50 странах до сих пор волнуются по поводу коррупции в международной федерации футбола. 26% полагают, что Инфантино восстановил доверие к организации в целом. При этом совсем не верят ФИФА 53%. Это много, но аналогичный опрос при Блаттере демонстрировал еще больший уровень недоверия (69%).

Это логично. Репутация зарабатывается годами.