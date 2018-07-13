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В первой Дальневосточной регате учебных парусников примут участие 10 судов
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В первой Дальневосточной регате учебных парусников примут участие 10 судов 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Десять судов из четырех стран мира примут участие в Дальневосточной регате учебных парусников. Об этом в пятницу сообщил оргкомитет соревнований.
«Южная Корея и Россия объединили свои усилия для проведения первой в истории «СКФ (Совкомфлот) Дальневосточной регаты учебных парусников» в сентябре этого года», — говорится в сообщении.
Участие в соревнованиях примут команды из Индонезии, Японии, Южной Кореи, а Россию будет представлять парусник «Надежда»
Спонсором регаты выступит одна из крупнейших мировых судоходных компаний — «Совкомфлот». Парусники стартуют в южнокорейском городе Йосу 27 августа, а их прибытие во Владивосток ожидается к 9 сентября. Завершится регата фестивалем, который продолжится до 14 сентября, причем в эти дни все парусники будут доступны для бесплатного посещения.
«Всего до 2022 года запланировано пять подобных регат не только по маршруту из Йосу во Владивосток, но также из Сочи в Новороссийск и из Санкт-Петербурга в Калининград», — отметили в оргкомитете.
Одновременно с гонкой учебных парусников по тому же маршруту пройдет и гонка на десяти яхтах «Бенету». Организатором ее выступит Международный яхт-клуб в Циндао (Qingdao International Yacht Club).
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