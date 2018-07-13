ФК «Зеленоград» приблизился к основным конкурентам перед уходом на каникулы

На стадионе «Ангстрем» в рамках 17-го тура Первенства России среди команд III дивизиона (зона «Москва») футболисты «Зеленограда» принимали «Летний дождик» из Троицка.

Зеленоградцы имели заметное превосходство над соперниками, игравшими в ослабленном составе. На 7-й минуте гол забил самый опытный игрок команды — Александр Кабанов . Через 10 минут удвоил зеленоградское преимущество самый юный игрок стартового состава зелено-белых — 18-летний Никита Рыгин. С 25-й минуты гости играли в меньшинстве: их игрок получил прямую красную карточку за серьезное нарушение правил игры. Под занавес 1-го тайма Артем Клюев получил пас Андрея Бовтало и забил 100-й гол за время выступлений за «Зеленоград».

За шесть стартовых минут 2-го тайма зеленоградцы забили столько же голов, сколько за весь 1-й тайм. Сделал «дубль» лучший бомбардир «Зеленограда» в сезоне-2018 Сергей Кутузов . Один из этих мячей он провел с пенальти, который сам же и заработал. Второй гол в матче забил и Клюев, который посвятил этот успех предстоящему пополнению в семье. На 58-й минуте выведенный партнерами на завершение атаки Максим Шестаков в очередной раз огорчил вратаря «Летнего дождика» — 7:0. На 82-й минуте форвард «Зеленограда» Максим Лепский забил восьмой гол. В этой игре все взятия ворот гостей происходили после ударов из пределов штрафной. В роли ассистентов отличились Дмитрий Адушев и Анатолий Беляков , отдавшие по две голевые передачи.

Реализация моментов зеленоградцами была далеко не стопроцентной: не достигших цели ударов было больше, чем забитых голов. Зеленоградские голкиперы Роман Нестратов и вышедший на замену на 82-й минуте Кирилл Семенюк не проводили серьезную работу по спасению ворот.

Крупная победа помогла «Зеленограду» приблизиться практически вплотную к основным конкурентам — «Росичу» и ФШМ. Две эти команды в 17-м туре завершили очную встречу боевой ничьей — 1:1. Теперь пятерка, которая во второй части сезона будет вести борьбу за призовые места, имеет следующие показатели:

1. «Росич» — 41, 2. ФШМ — 41, 3. «Зеленоград» — 40, 4. «Спортакадемклуб» — 36, 5. «Троицк» — 32.

ФК «Зеленоград» ушел на летние каникулы и следующие официальные игры проведет уже в августе.

Александр Тимаков, фото ФК «Летний дождик»