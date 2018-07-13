Награда для незаметных героев. Как выглядит медаль для волонтеров ЧМ-2018

В сети появилось видео, на котором показана медаль для волонтеров чемпионата мира-2018. На аверсе памятной награды изображены логотип ЧМ-2018, название города, в котором работал тот или иной доброволец и слово «Волонтеры», на реверсе — надпись «2018 FIFA World Cup Russia».

Во время мирового первенства в России в качестве волонтеров задействованы более 15 тысяч человек. Турнир проходит с 14 июня по 15 июля. В матче за третье место сыграют Бельгия и Англия (Санкт-Петербург, 14 июля, 17.00), в финале — Франция и Хорватия (Москва, «Лужники», 15 июля, 18.00).

Вот такую красоту выдали волонтерам ЧМ-2018 👏 #ЧМ2018 pic.twitter.com/3hgLwTU2iD

Бельгия — Англия

Франция — Хорватия

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