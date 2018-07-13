Ещё
Награда для незаметных героев. Как выглядит медаль для волонтеров ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Награда для незаметных героев. Как выглядит медаль для волонтеров ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В сети появилось видео, на котором показана медаль для волонтеров чемпионата мира-2018. На аверсе памятной награды изображены логотип ЧМ-2018, название города, в котором работал тот или иной доброволец и слово «Волонтеры», на реверсе — надпись «2018 FIFA World Cup Russia».
Во время мирового первенства в России в качестве волонтеров задействованы более 15 тысяч человек. Турнир проходит с 14 июня по 15 июля. В матче за третье место сыграют Бельгия и Англия (Санкт-Петербург, 14 июля, 17.00), в финале — Франция и Хорватия (Москва, «Лужники», 15 июля, 18.00).
Вот такую красоту выдали волонтерам ЧМ-2018 👏 #ЧМ2018 pic.twitter.com/3hgLwTU2iD
Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 13 июля 2018 г.
Бельгия — Англия
Франция — Хорватия
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Диего Марадона: "Проблема в качестве сборной Аргентины, а не в Месси" Что Смолов сказал партнерам по сборной после матча с Хорватией. Рассказывает Юрий Жирков Кафу: "Роналду – самый сильный игрок в мире. Он сможет выступать в Италии так же успешно, как и в Испании"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли42
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение