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Зе Луиш: На чемпионате мира болел за Португалию и Россию
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Зе Луиш: На чемпионате мира болел за Португалию и Россию 

Советский спорт 1 час назад
«Я смотрел матчи чемпионата мира, когда была возможность. К сожалению, не всегда получалось: у нас были тренировки, и когда-то нужно отдыхать между занятиями.
Поддерживал две команды — Португалию и Россию, потому что в Португалии я жил, а в России живу сейчас», — сказал нападающий клубной пресс-службе.
Напомним, сборная Португалии покинула турнир в 1/8 финала, уступив уругвайцам, а команда России добралась до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии.
Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?
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