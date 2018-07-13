Зе Луиш: На чемпионате мира болел за Португалию и Россию

«Я смотрел матчи чемпионата мира, когда была возможность. К сожалению, не всегда получалось: у нас были тренировки, и когда-то нужно отдыхать между занятиями.

Поддерживал две команды — Португалию и Россию, потому что в Португалии я жил, а в России живу сейчас», — сказал нападающий клубной пресс-службе.

Напомним, сборная Португалии покинула турнир в 1/8 финала, уступив уругвайцам, а команда России добралась до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии.

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