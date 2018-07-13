Владимир Паников: «После Хорватии от разочарования на глазах наворачивались слезы»

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Владимир Паников, отвечающий за физическую подготовку игроков, в интервью «СЭ» рассказал о том, за счет чего они оставались в хорошем состоянии на протяжении всего чемпионата мира. На домашнем турнире национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).

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— Турнир так затягивал, что когда пришло время с ним расставаться, то на глазах наворачивались слезы, — сказал Паников. — Причем не от радости от выполненной задачи, а больше слезы разочарования. Потому что хотелось большего. И хочется сейчас. Когда вернулись из Сочи и вышли к болельщикам на Воробьевых горах, чувства были смешанные. Потому что сил было столько, что мы бы спокойно уже на следующий день сыграли бы 120 минут против Англии. Реально! Игра с хорватами была у нас по интенсивности не хуже, чем первая с арабами, хотя между ними прошло три с лишним недели.

— Как такое возможно?

— Благодаря адреналину. Для каждого из нас домашний чемпионат мира случился первый и последний раз в жизни. А еще потому что так, как в России, не болеют нигде! Колумбия, Перу, Мексика и прочие — это песни, танцы, барабаны…все понятно. Но я о другом. Нам сейчас шлют тысячи писем, и перед чемпионатом слали. Дети присылали свои рисунки…Многие, наверное, думают, что мы не видели акции и флешмобы в нашу поддержку, но это не так. Но у нас есть специальные чаты в соцсетях — для персонала и для игроков. И там все эти ролики публиковали. Один особенно запал в душу. В нем пели про сборную: «Ты у меня одна».

А еще перед одной из тренировок перед первым матчем Саламович показал альбом из детского дома. С простыми, но искренними посланиями. Со словами, что в нас верят. Ребята маленькие, многого еще не понимают. Но знают, что такое Родина. И что такое родная сборная. Уже тогда наворачивались слезы. Понятно, можно проиграть. Потому что соперники у нас были более техничные. Но выйти и играть спустя рукава не было уже никакого права! ( Филипп ПАПЕНКОВ

Полная версия интервью Владимира Паникова

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