Юные математики Беларуси покорили Париж

Пытливые белорусские наследники великого Николая Лобачевского , которого еще при жизни 300 лет назад называли «Коперником геометрии», покорили строгую профессуру на X Международном турнире юных математиков в Париже.

Свое мастерство в «рыцарском» турнире, который проходил на родине Д`Артаньяна с 5 по 12 июля, продемонстрировали сразу две команды — основная и дополнительная, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

И обе не уехали с берегов Сены побежденными. Они завоевали золотую и бронзовую медали. «В рейтинге команд, принявших участие в турнире, основная завоевала абсолютное первое место», — пояснили в пресс-центре министерства.

А всего в турнире участвовали 12 команд из восьми стран: Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Индия, Россия, Румыния, Франция. За все годы участия в этом международном состязании представители Синеокой завоевали уже шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей — это лучший результат среди всех стран — участниц, уточнили белорусские педагоги.

"В отличие от олимпиад турнир юных математиков — это коллективное соревнование учащихся в умении решать сложные исследовательские задачи, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссиях", — рассказали эксперты в министерстве.

Турнир, добавили они, состоит из нескольких математических боев, в которых команды по очереди докладывают о своих исследованиях по предложенным заданиям, также выступают в роли оппонентов и рецензентов для других участников.

Основными инициаторами и организаторами турнира выступают математики Университета Париж-Сюд и Белорусского государственного университета.