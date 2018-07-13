Танцы к финалу мундиаля

Александр Воронов: Москва сегодня как в лучшие гастрольные годы. Одновременно в городе три главных диджеев мира: от боснийца SOLOMUN до немца Dixon в клубе Gazgolder и голландца Армина ван Бюрена на « Красном Октябре ». Ситуация уникальная: персонажей такого уровня обычно привозят осенью или зимой, если вообще привозят, говорит клубный обозреватель газеты «Коммерсантъ»

Александр Воронов клубный обозреватель газеты «Коммерсантъ» «Это, конечно, большая заслуга чемпионата. Ситуация для Москвы довольно необычная с учетом того, что последние годы из-за экономических причин город сидел на полуголодном гастрольном пайке. Я бы лично сходил, наверное, на Штефана Беркхана (Dixon) и на SOLOMUN, который будет выступать в клубе Adrenaline Stadium. Если кто-то любит, допустим, транс-музыку, то советую посетить вечеринку Армина ван Бюрена, это всегда очень масштабное мероприятие».

Попасть на SOLOMUN в Adrenaline Stadium в пятницу, 13 июля, стоит от 2500 до 7000 рублей: это депозитная сумма, предусматривающая отдельный вход. В «ГлавClub Green Concert» в субботу, 14 июля, играет калифорнийский электронщик Zhu, билеты от 2000 рублей. Масштабно окончание мундиаля празднует Bud Club. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании АО «САН ИнБев» Ораз Дурдыев говорит, что площадка у болельщиков крайне популярна:

Ораз Дурдыев директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании АО «САН ИнБев» «Будет диджейская музыка, просмотр матча, бесплатное пиво и еда. Это все будет проходить на фоне достопримечательностей Москвы, по Москве-реке. После этого мы ожидаем, что все наши гости переместятся в Bud Club. Это особый вечер. Посетителей ожидает Армин ван Бюрен — топовый диджей, который будет обрамлять финальный день чемпионата, который прошел очень успешно».

Вход на палубу и в клуб бесплатный, по регистрации в интернете. В качестве альтернативы: в фан-зоне на Воробьевых города сразу после финала выступает Бенни Бенасси. Под его трек Satisfaction благодаря курсантам ульяновского авиационного училища совсем недавно танцевала вся страна. Начало намечено на 21:15, но, вероятно, сдвинется на более позднее время.