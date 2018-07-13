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Танцы к финалу мундиаля
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Танцы к финалу мундиаля 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Москва сегодня как в лучшие гастрольные годы. Одновременно в городе три главных диджеев мира: от боснийца SOLOMUN до немца Dixon в клубе Gazgolder и голландца Армина ван Бюрена на «Красном Октябре». Ситуация уникальная: персонажей такого уровня обычно привозят осенью или зимой, если вообще привозят, говорит клубный обозреватель газеты «Коммерсантъ» Александр Воронов:
Александр Воронов клубный обозреватель газеты «Коммерсантъ» «Это, конечно, большая заслуга чемпионата. Ситуация для Москвы довольно необычная с учетом того, что последние годы из-за экономических причин город сидел на полуголодном гастрольном пайке. Я бы лично сходил, наверное, на Штефана Беркхана (Dixon) и на SOLOMUN, который будет выступать в клубе Adrenaline Stadium. Если кто-то любит, допустим, транс-музыку, то советую посетить вечеринку Армина ван Бюрена, это всегда очень масштабное мероприятие».
Попасть на SOLOMUN в Adrenaline Stadium в пятницу, 13 июля, стоит от 2500 до 7000 рублей: это депозитная сумма, предусматривающая отдельный вход. В «ГлавClub Green Concert» в субботу, 14 июля, играет калифорнийский электронщик Zhu, билеты от 2000 рублей. Масштабно окончание мундиаля празднует Bud Club. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании АО «САН ИнБев» Ораз Дурдыев говорит, что площадка у болельщиков крайне популярна:
Ораз Дурдыев директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании АО «САН ИнБев» «Будет диджейская музыка, просмотр матча, бесплатное пиво и еда. Это все будет проходить на фоне достопримечательностей Москвы, по Москве-реке. После этого мы ожидаем, что все наши гости переместятся в Bud Club. Это особый вечер. Посетителей ожидает Армин ван Бюрен — топовый диджей, который будет обрамлять финальный день чемпионата, который прошел очень успешно».
Вход на палубу и в клуб бесплатный, по регистрации в интернете. В качестве альтернативы: в фан-зоне на Воробьевых города сразу после финала выступает Бенни Бенасси. Под его трек Satisfaction благодаря курсантам ульяновского авиационного училища совсем недавно танцевала вся страна. Начало намечено на 21:15, но, вероятно, сдвинется на более позднее время.
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