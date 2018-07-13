Коскиранта: «Не представляю, что буду делать в СКА с тремя шведами, будет необычный сезон»

«Отпуск проводил не дома в Финляндии, а в Испании. Я был на чемпионате мира по футболу, на игре Россия — Египет. Было очень здорово, атмосфера на стадионе была такой же, почти как на домашних играх СКА. Думаю, ЧМ выиграет Франция, но я за нее не болею.

Готов к предсезонным сборам. Я хорошо тренировался и готов к новому сезону. Даже лучше, чем в прошлом году. Не представляю, что буду делать в команде с тремя шведами, теперь я один финн после ухода Коскинена. Конечно, буду скучать по Микко, мы вместе отыграли много лет. Это будет необычный сезон.

Из новичков я естественно знаю Наиля Якупова и еще нескольких ребят. Успеем близко познакомиться.