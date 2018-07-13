Коскиранта: «Не представляю, что буду делать в СКА с тремя шведами, будет необычный сезон» 

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился ожиданиями от предсезонной работы и рассказал об отпуске. Хоккеисты СКА вышли из отпуска и проходят медосмотр в одной из клиник в центре Санкт-Петербурга. Медосмотр продлится до 15 июля. 13 июля медосмотр проходят защитники Роман Рукавишников, Андрей Зубарев, Василий Токранов, а также нападающие Ярно Коскиранта, Евгений Кетов и Алексей Кручинин.
«Отпуск проводил не дома в Финляндии, а в Испании. Я был на чемпионате мира по футболу, на игре Россия — Египет. Было очень здорово, атмосфера на стадионе была такой же, почти как на домашних играх СКА. Думаю, ЧМ выиграет Франция, но я за нее не болею.
Готов к предсезонным сборам. Я хорошо тренировался и готов к новому сезону. Даже лучше, чем в прошлом году. Не представляю, что буду делать в команде с тремя шведами, теперь я один финн после ухода Коскинена. Конечно, буду скучать по Микко, мы вместе отыграли много лет. Это будет необычный сезон.
Из новичков я естественно знаю Наиля Якупова и еще нескольких ребят. Успеем близко познакомиться.
62 матча в новом сезоне «регулярки»? Мне бы и 50 хватило. Еще не общались с новым тренером Ильей Воробьевым. Уход Ковальчука, Войнова? Конечно, будет сложно без наших лидеров, они великие игроки, но когда кто-то уходит, у других есть шанс сделать шаг вперед. Думаю, мы способны на это», — передает слова игрока корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.