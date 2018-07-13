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Инфантино заявил, что Россия стала футбольной страной благодаря ЧМ-2018
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Инфантино заявил, что Россия стала футбольной страной благодаря ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение, что Россия стала футбольной страной благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Россия изменилась, она стала футбольной страной. Страной, где футбол не просто игра, а часть ДНК людей. Это произошло и благодаря самому турниру, и благодаря его наследию», — заявил Инфантино.
21-й в истории чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Уже было сыграно 62 матча. В оставшихся двух играх турнира команды Бельгии и Англии поборются за третье место, а в финале сойдутся сборные Хорватии и Франции.
Национальная команда России дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о перспективах развития футбола в стране после ЧМ-2018.
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