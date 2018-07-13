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День бокса на Тамбовщине отметят мастер-классами и флешмобом
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День бокса на Тамбовщине отметят мастер-классами и флешмобом 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области 22 июля отметят Международный день бокса, сообщила пресс-служба управления информационной политики департамента общественных связей Тамбовской области.
Основные праздничные мероприятия в этот день пройдут в СК «Звездный» в Моршанске. Откроется праздник зарядкой с чемпионом. Проведет ее мастер спорта России, чемпион СНГ, боксер-профессионал Артур Осипов. Далее секретами боксерского мастерства поделятся спортсмен международного класса Евгений Аверин и победитель первенства Европы среди юниоров, признанный лучшим спортсменом Старого Света, Илья Попов.
Бокс — один из самых популярных видов спорта на Тамбовщине. Сейчас им занимаются более 1,5 тыс. человек. Всего в регионе функционируют 11 отделений бокса, в которых работают 32 тренера. В завершении праздника будет организован флешмоб «Тамбовщина за бокс».
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