Спортивный мэр Ярославля заставил своих подчинённых бегать по городу

К полумарафону чиновников подготовит профессиональный тренер

Глава Ярославля Владимир Слепцов подписал постановление, которое обязывает сотрудников мэрии в сентябре бежать на полумарафоне «Золотое кольцо». В документе сказано, что руководители и работники органов городского самоуправления должны интегрироваться в проект «Бегом по Золотому кольцу».

Этот момент глава города уже обсудил на совещании с подчинёнными, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Он спросил: «Как на счёт побегать?», все ответили: «Можно».

Окончившего в своё время факультет физического воспитания ЯГПУ мэра Ярославля Владимира Слепцова многие коллеги за глаза дразнят физруком, а мэрию Ярославля в политических кругах шутливо называют качалкой.

Кто именно побежит, а кто нет, пока неизвестно. Но из сотрудников мэрии и её подразделений должны сформировать команда, которая будет заниматься с профессиональным тренером.

Чиновники и госслужащие отнеслись к идее заняться бегом по разному. Есть те, кто с энтузиазмом отнёсся к предложению побегать, а есть и те, кто не хочет этого делать, но переживают, что могут заставить.

— А я вообще не буду эту тему комментировать, потому что не хочу разговаривать об этом, — сказал глава администрации Фрунзенского района Андрей Удальцов

У ярославцев очень спортивный мэр Полумарафон «Золотое кольцо» состоится 2 сентября. На сайте мероприятия обозначены дистанции в 21 километр, 10 километров, 3 километра, 600 метров, 300 метров и командная эстафета.

Мэр Ярославля славится своими спортивными достижениями. На его официальных страницах в социальных сетях на ряду с публикациями о работе исполнительной власти частенько появляются фотографии из спортзала и видео, как он жмёт на эспандере больше, чем олимпийцы. Ранее он уже заставлял своих подчинённых ездить на работу на велосипеде.